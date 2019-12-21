تشامبرلين: صلاح شخص يحبه الملايين حول العالم

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن تستمر شعبيه محمد صلاح، زميله بالفريق، في الشرق الأوسط خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي ليفربول مع فلامنجو في وقت لاحق من اليوم في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وحظى صلاح باستقبال رائع في مباراة الفريق الأولى بالبطولة أمام مونتيري يوم الاربعاء الماضي حيث أن كل لمسة للاعب قابلها تشجيع كبير من الجماهير.

وينتظر ان يحظى اللاعب باستقبال حافل في المباراة النهائية التي تقام اليوم.

وقال تشامبرلين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم السبت إن صلاح أحدث ضجة في قطر وإنه يستحق هذه الضجة.

وأضاف :" كشخص مسلم، إنه شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وليس المسلمين فقط، الجميع، ولكن في البلاد المسلمة على وجه التحديد. وفي مكان مثل هذه سيحظى بترحيب كبير" في إشارة إلى قطر التي تسستضيف مونديال الاندية.

وتابع :" من الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف بإسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".

وأكد :"إنه يستحق هذا، جاء من مصر وشق طريقه للقمة. إنه رجل متواضع وزميل جيد جدا في الفريق ومحترف مثالي".