 «أديداس» تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019 - بوابة الشروق
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«أديداس» تتوقع تحقيق أرباح قياسية في 2019

اديداس
اديداس
(د ب أ)
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 7:39 م | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 7:39 م

ذكرت شركة "أديداس" للملابس الرياضية، ومقرها ألمانيا، أنها تتوقع مبيعات وأرباحا قياسية هذا العام، بعدما سجلت زيادة كبيرة في المبيعات قبل احتفالات الكريسماس.

وقال كاسبر رورشتيد ، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع صحيفة ألجماينه سونتاجس تسايتونج إن أديداس حققت نموا أسرع بشكل كبير في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت .

وترغب الشركة في زيادة عدد الأحذية المنتجة من البلاستيك المعاد تدويره إلى نحو 20 مليون زوج بحلول العام المقبل، مقارنة بـ 11 مليون زوج في 2019.


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