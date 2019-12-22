طارق شوقي: ابتعدنا عن الحفظ لتأكيد أننا «زي الدنيا كلها مش اختراع»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول تعليم طلبة المرحلة الثانوية بشكل أفضل عبر تغيير نظام التقييم ذاته، مشيرًا إلى أن الأسئلة تقيس مهارة مختلفة عن المعتادة.

وأضاف خلال برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، «ابتعدنا عن الحفظ والاعتماد على الأسئلة والإجابات شبه المحفوظة، لتأكد إننا زي الدنيا كلها مش اختراع، الناس تفهم ما تتعلمه ولا تحفظه»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الاستثمار الذي وضعته الدولة في البنية الأساسية وإتاحة المحتوى للجميع بشكل مجاني، وإتاحة الأجهزة للوصول إلى المحتوى بدأ في الإتيان بثماره، مردفًا: «مازال الطريق أمامنا طويل، المشاكل كثيرة وتظل وهو شيء متوقع».

وذكر أن الوزارة تتابع تقدم دفعة المرحلة الثانوية الثانية، وتقبلهم للطريقة الجديدة، مطمئنًا الطلاب وأولياء الأمور، بطرح نماذج للأسئلة على بنك المعرفة في وقت قريب، وتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية الأولى خلال أيام.

وتابع: «الأمور تتقدم، والطلبة سيبلون بلاء حسن، ميخافوش على قضية دخول الجامعة، لإن اختلاف أرقام المجاميع لن تؤثر على فرصهم في دخول الجامعة على الإطلاق، المهم يدخلوا الجامعة وهما متعلمين مش إننا هنحرمهم من شيء».