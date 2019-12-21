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تواصل "الشروق" نشر الملحق الثقافي الأسبوعي -السبت من كل أسبوع- والذي يأخذ القرئ في جولة ثقافية ثرية، بين صفحات الكتب والروايات المختلفة.
ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:
الكاتب الليبى هشام مطر متحدثًا عن روعة الصمت: «هو الأمل فى التفاهم بين البشر»
بعد إعلانها للقائمة الطويلة.. «الشروق» تستعرض الـ16 رواية المرشحة للفوز بالبوكر 2020
«سلطان الظلام» و«أريد هذا الرجل» و«بجماليون» لتوفيق الحكيم فى طبعة أولى عن دار الشروق
أولاد الناس.. ثلاثية تعرض الوجه الآخر لحياة المماليك
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تعرف على 6 كتب هي الأصل الأدبى لمسلسلات تُعرض الآن على «نتفيلكس»
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