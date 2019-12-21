«التصالح فى مخالفات البناء» أمام البرلمان غدا.. ونواب: التعديلات تزيد الإقبال

وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي وعدد من المتاحف الأثرية بالإسكندرية

سفارة مصر بنيودلهي تهيب بالمواطنين الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق بالهند