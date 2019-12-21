 ملحق «الشروق» الثقافي.. استعراض لمرشحي «البوكر» وطبعات جديدة لأعمال توفيق الحكيم - بوابة الشروق
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ملحق «الشروق» الثقافي.. استعراض لمرشحي «البوكر» وطبعات جديدة لأعمال توفيق الحكيم

إشراف - سامح سامي
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:07 ص | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 3:07 ص

تواصل "الشروق" نشر الملحق الثقافي الأسبوعي -السبت من كل أسبوع- والذي يأخذ القرئ في جولة ثقافية ثرية، بين صفحات الكتب والروايات المختلفة.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

 

الكاتب الليبى هشام مطر متحدثًا عن روعة الصمت: «هو الأمل فى التفاهم بين البشر»

 

بعد إعلانها للقائمة الطويلة.. «الشروق» تستعرض الـ16 رواية المرشحة للفوز بالبوكر 2020

 

«سلطان الظلام» و«أريد هذا الرجل» و«بجماليون» لتوفيق الحكيم فى طبعة أولى عن دار الشروق

 

أولاد الناس.. ثلاثية تعرض الوجه الآخر لحياة المماليك

 

اقرأ كتاب

 

تعرف على 6 كتب هي الأصل الأدبى لمسلسلات تُعرض الآن على «نتفيلكس»

 

24 ديسمبر.. مناقشة «سينمانيا» و«وجوه لا تنسى» لمحمود عبدالشكور بمكتبة مصر الجديدة


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