المبعوث الأمريكي لفنزويلا يتوقع فوز جوايدو برئاسة الجمعية الوطنية إذا كان التصويت حر ونزيه

دعا مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص إلى فنزويلا إليوت ابرامز، الذي يعمل على حل الأزمة في البلاد، أمس الجمعة، إلى إجراء تصويت حر وبدون عوائق في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية.

وقال ابرامز، إنه في حالة إجراء انتخابات حرة، فإن زعيم المعارضة خوان جوايدو، المعترف به من قبل الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى كرئيس مؤقت لفنزويلا، سيفوز.

وستصوت الجمعية الوطنية الفنزويلية في 5 يناير المقبل لاختيار رئيسها لعام 2020.

ويسعى جوايدو إلى إعادة انتخابه بعد عام واحد من إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وحصوله على دعم واشنطن.

وقال ابرامز خلال مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية "أعتقد أنه حتى الآن على الأقل لديه الأصوات".

وذكر المبعوث الأمريكي أيضًا أن حكومة نيكولاس مادورو تستخدم التهديدات والاعتقالات والرشوة لإيقاف إعادة انتخاب جوايدو في الجمعية.