فوز جامعة أسوان بالمركز الثاني في مبادرة تطوير العشوائيات

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، عن فوز جامعة أسوان بالمركز الثاني علي مستوى 5 جامعات مصرية في التصفية الثانية لأفضل جامعة على مستوى الجامعات المصرية في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية والتي انطلقت تحت عنوان "لزيادة فاعلية دور الجامعات المصرية في تطوير القرى العشوائية المحيطة بها".

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، أن الجامعة بذلت جهودا كبيرة في تطوير قرية المنصورية التي تم اختيارها والتي قامت لجنة التقييم والمتابعة بزيارةالقرية على الطبيعية، كما قام أهالي القرية بالترحيب والحفاوة لاستقبال الضيوف وأعضاء اللجنة.

وأوضح أن اللجنة أشادت بما قامت الجامعة بتقديمه لأهالي القرية من إعمال التطوير ويعد هذا إنجاز جديد يضاف إلى جامعة أسوان بعد فوزها بالعديد من المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى جامعات العالم، ومنها فوز الجامعة بالمركز الأول عالميا في الاستشهاد العلمي وإدراج جامعة أسوان ضمن أفضل 10 جامعات عربية وفوزها اليوم بالمركز الثاني بعد جامعة السويس يعد نجاحا لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية بقرية المنصورية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة، أنه تم تنفيذ هذه المبادرة في عدة أنشطة منها النظافة قامت الجامعة بالتعاون مع وزا ة التنمية المحلية برفع القمامة المتراكمة بالقرية، وتشجير المدخل الرئيسي للقرية وتشجير بعض المؤسسات الحكومية مثل المدارس، وتمت زراعة حوالي 350 شجرة زينة، وقامت الجامعة بالعديد من الأنشطة داخل القرية منها نشاط صيانة المؤسسات الحكومية مثل أعمال السباكة والنجارة والكهرباء والنقاشة والتجميل وإرسال قوافل طبية توعوية وتثقيفية.