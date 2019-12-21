مطالب نيابية للحكومة بالاهتمام بشكاوى المواطنين

عبد الونيس: يجب إعادة توزيع مدونة السلوك على العاملين بـ"التنمية المحلية".. والعادلي: تلقينا 300 شكوى منذ بدء دور الانعقاد الحالي





طالب لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الحكومة بتوسيع طرق استقبال المطالب الخدمية وشكاوى المواطنين، كما أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى متابعتها لمسار الشكاوى التي استقبلتها وطرق حلها بعد تصنيفها بالتنسيق مع الحكومة.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن الأمانة العامة للبرلمان، فإنه ورد 281 شكوى من المواطنين في شهر واحد، كما أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى عن ورود 300 شكوى إضافية لنوابها.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان علي عبدالونيس، أن النواب حريصون تماما على استقبال شكاوى المواطنين التي ترد لأكثر من جهة في الدولة، سواء عبر وسائل اتصال حددها البرلمان، أو لجان حكومية معلنة، أو التواصل المباشر مع النواب ومكاتبهم في الدوائر، مؤكدا أنه لايمكن لأي نائب أو جهة تجاهل مطالب الناس، وإنما المطلوب هو زيادة معدل الاستجابة والتسريع من الحل.

وتابع: "أي عضو برلماني يأتي إلى اللجنة ويرصد حالات تباطؤ في الاستجابة للمواطنين ومطالبهم نهتم بما لديه، ومؤخرا استمعنا لنواب أصحاب وقائع متعلقة بعدم مرونة في تعامل موظفين عمومين مع الناس، فأصدرنا توصيات فورية ملزمة وانحزنا للمواطن".

واختتم: "كانت أبرز توصياتنا في هذا الصدد تشيكل لجنة تعمل 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين وللمتابعة مع جميع الوزارات والإدارات الحكومية، مع التشديد على ضرورة إعادة توزيع مدونة السلوك على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية، فيما يخص كامل الحقوق المكفولة للمواطن".

وقال رئيس لجنة الاقتراحات همام العادلي: "إننا على اطلاع دائم بكافة الشكاوى التي ترد إلى المجلس، ونهتم بحصرها بشكل دقيق وتصنيفها، ومتابعة حلها مع الجهات الحكومية المختصة، متابعا: "ورد إلينا مئات الشكاوى منذ بدء دور الانعقاد الحالي، والذي يعد في بدايته، وتحديدا 300 شكوى".

وأردف لـ"الشروق": "عند تصنيف الشكاوى اتضح لنا أن أكثر ما يطلبه الناس هو حل مشكلات الكهرباء والمياه، وتحديدا في القرى والنجوع، وفي المدن لدينا مطالب ضبط الأسعار والسيطرة عليها، بخلاف ملف القمامة المعتاد، وشكاوى عديدة عن تعنت الموظفين في المحليات".

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى عدد من المواد الحق لكل مواطن، تقديم مقترحات أو شكاوى إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس علمًا في شأن يتعلق بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو غيرها.