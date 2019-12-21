باسف الألمانية تبيع وحدة كيماويات البناء لمستثمر أمريكي

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وقعت شركة باسف الألمانية للكيماويات اتفاق شراء مع شركة الأسهم الخاصة "لون ستار" الأمريكية لبيع وحدة كيماويات البناء التابعة لعملاق الكيماويات الألمانية.

وقالت الشركة ومقرها لودفيجسهافن بألمانيا في بيان اليوم السبت إن سعر الشراء يبلغ 17ر3 مليار يورو (51ر3 مليار دولار).

وقال ساوري دوبورج، عضو المجلس التنفيذي في باسف المسؤول عن إدارة وحدة كيماويات البناء: "هدفنا هو العثور على موقع جديد لوحدة كيمياويات البناء حيث يمكنها استغلال كامل قدراتها".

ولدى وحدة كيماويات البناء التابعة لباسف منشآت أنتاج ومواقع بيع في أكثر من 60 دولة ولديها أكثر من سبعة آلاف موظف.

تتوقع الشركة الانتهاء من عملية البيع في الربع الثالث من 2020. ولكن لايزال يجب الحصول على موافقة هيئة المنافسة على الاتفاق.