يعد الكورتيزون سلاحا ذا حدين. فى الوقت الذى يساهم فى علاج العديد من الحالات فيها يكافح الألم ويخفف من حدة الالتهابات مثل حالات الروماتويد وكل الأمراض المتصلة بالمناعة تقريبا أو تلك التى يطلق عليها أمراض المناعة الذاتية أيضا الأزمات التنفسية إلا أن هناك بعض المحاذير التى يجب الإشارة إليها مع مراعاة الجرعة الملائمة التى تنفع ولا تضر أيضا المدة التى يجب أن يتناول فيها الكورتيزون بانتظام.

مضاعفات تناول الكورتيزون فى الواقع كثيرة:

ــ ارتفاع ضغط العين: الجلوكوما أو المياه الزرقاء.

ــ احتجاز آلية فى الجسم مما يعلن عن انتفاخ الأقدام.

ــ ارتفاع ضغط الشرايين.

ــ ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

ــ بعض التغييرات النفسية: تغييرات المزاج ومتاعب الذاكرة والقلق والأرق.

ــ ازدياد الوزن.

ــ حدوث الكتاركت (المياه البيضاء)

ــ ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ــ ازدياد فرصة التقاط مختلف أنواع العدوى.

ــ التهابات العظام وكسورها.

ــ انخفاض نسبة هرمونات الغدة الكظرية.

ــ تأخر التئام الجروح.

فى حالة حدوث أى من تلك الأعراض يجب مراجعة الطبيب ولا يجب على الإطلاق وقف تناول الكورتيزون فجأة الأمر الذى معه قد تتعقد الأمور. إذا كان من الحتمى وقف تناول الكورتيزون يجب أن يحدث هذا بالتدرج وتحت إشراف الطبيب.

أيضا يجب تنبيه الطبيب إذا ما ذهب المريض لطبيب صاحب تخصص آخر حتى ينتبه إلى ضرورة ألا يصف دواء معاكسا للكورتيزون أو مؤثرا على عمله. أو أيضا قد يعوق وجود الكورتيزون فى الدم عن الوصول للتشخيص الصحيح.

بالطبع جرعات الكورتيزون تختلف لدى الأطفال عن الكبار كذلك فترة استعماله.