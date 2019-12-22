طارق شوقي: التعليم المصري يحظى حاليا باهتمام دولي كبير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم المصري حاليًا يحظى باهتمام دولي كبير من مؤسسات ضخمة، لافتًا إلى استفادة الدولة من الخبرات الأجنبية المتعددة شرقًا وغربًا.

وأضاف خلال برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن تعاون بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية «US Aid»، يأتي استجابة لتنفيذ خطة الوزارة من أجل المساعدة في إعداد المعلمين عبر طرح برامج تدريبية، مشيرًا إلى وجود شراكات مع مؤسسات دولية كبرى مثل؛ اليونيسيف واليونيسكو، وبيوت الخبرة العالمية والدول.

وتابع: «نحاول أخذ الخبرة الأجنبية ونطبعها بما يناسبنا منها»، ذكرًا بأنها «قد تكون فرصة للبدء من حيث انتهى الآخرون، وأن ارتفاع تصنيف التعليم 16 مرتبة في السنة الأخيرة فقط، دليل على التقدم».