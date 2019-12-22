سمير صبري: سمير سيف سبب اختيار سعاد حسني بدلا من منى قطان في «خلي بالك من زوزو»

قال الفنان سمير صبري في أمسية تأبيين المخرج الراحل سمير سيف، أن المخرج حسن الإمام أثناء تصوير فيلم «حب وكبرياء»، قال لسمير سيف أن الذي رسم لوحة الـ«موناليزا» كان عليه وضع ابتسامتك بدلا منها.

وأوضح «صبري» أن فيلم «خلي بالك من زوزو»، كان من المقرر أن يكون من إنتاج صلاح جاهين، وأن تقوم زوجته منى قطان بدور البطولة، ولكن سمير سيف أقنع المخرج حسن الإمام بأن هذا الدور لا يصلح له إلا سعاد حسني، فقرر «الإمام» أن تكون «حسني» هي البطلة، فاعتزر «جاهين» عن إنتاج الفيلم.

وأقامت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم، أمسية تأبيين للمخرج الراحل سمير سيف، شاركه به الفنانين سمير صبري، وليلى علوي، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والمخرج هاني لاشين، والناقد الفني كمال رمزي، وسمير فرج، ومحسن علم الدين، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ورئيس الجامعة الدكتور أحمد حمد، وعميد كلية الإعلام الدكتور محمد شومان، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب، وجمعٌ من الإعلاميين والمثقفين.