حبس 3 سيدات وموظف لقتل ربة منزل بالضرب في جلسة «إخراج جن» ببني سويف

أمرت نيابة الواسطى شمال بني سويف، تحت إشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها إثر قيام 3 سيدات وموظف، بالاشتراك في جلسة روحانية لاستخراج جن من عليها ما تسبب في وفاتها عقب الإعتداء عليها بالضرب في أماكن مختلفة من الجسم، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من "حسن، أ، ج" البالغ من العمر 33 عاما، نجار، مقيم قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى"، بوفاة زوجته "فاطمة، ق، أ البالغة من العمر 22 عاما، ربة منزل".

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص ومناظرة الجثة، أن المتوفية بكامل ملابسها بداخل غرفة نوم بالطابق الأول وبها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين من التحريات الأولية أنه أثناء عودة زوج المتوفية من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وكانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى أحد الأطباء وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة للانتقال لمكان البلاغ والمعاينة.

ووجه مدير أمن بني سويف إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7843 إداري مركز شرطة.

وتحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب مدير مباحث مدير مباحث المديرية ، والرائد محمود فؤاد رئيس مباحث الواسطى ، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من: "سكينة ، م ، ع" البالغة من العمر 48 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة 6 أكتوبر بالجيزة "، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفية، وشقيقتها " فاتن، م، ع" البالغة من العمر 50 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى"، و"محمد، أ ، ج" البالغ من العمر 36 عاما، موظف بشركة خاصة، مقيم قرية جزيرة المساعدة، شقيق زوج المتوفية "، وزوجته "هبة ، ع ، ع" البالغة من العمر 31 عاما، ربة منزل، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.

كما تبين من التحريات إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني، لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن، وقيام الأولي بمعالجتها روحانياً بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقيامهم بالقفز على جسدها واستخدام ملعقة مسخنة ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن، فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها، تم ضبط المتهمين، واعترافهم بارتكاب الواقعة وتأييد مضمون التحريات تم القاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بجبسهم.