ممثلون عن البنك الدولى والولايات المتحدة يشاركون بصفة مراقبين

تبدأ جولة الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، فى الخرطوم، اليوم وحتى غد، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

وغادر الوفد المصرى المعنى بمفاوضات سد النهضة برئاسة وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطى، إلى العاصمة السودانية مساء أمس، من أجل عقد الاجتماع الثالث للمباحثات.

ويبحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.

وتضمنت خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى، عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل.

وأصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بيانا مشتركا، عقب اجتماعات واشنطن منذ أسبوعين ماضيين، أكدوا خلاله أنه لاحظواــ للمرة الأولى ــ التقدم المحرز فى الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية فى أديس أبابا والقاهرة.

وبحسب البيان، شهدت اجتماعات واشنطن، الذى جاءت بحضور ورعاية وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشن، ورئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، الاتفاق على تركيز الاتجاه الاستراتيجى للاجتماعين التقنيين المقبلين على تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، بجانب تحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التى يتعين اتخاذها.