كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يطمع في الحصول على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نسختهم الحالية.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية: "أطمع في الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لذلك نركز بشكل كبير عليهم خلال الفترة المقبلة، ونفكر في كل مباراة للخروج بالبطولتين نهاية الموسم".

وأوضح: "حصولي على لقب الأفضل في مونديال الأندية، لا يعني الكثير فالكل شارك وقدم أداء مميز ولكن في النهاية لابد أن يحصل عليها لاعب واحد، لكن أتوجه بالشكر للاعبين الذين قدموا مستوى مميز خلال البطولة".

وتابع صلاح: "هناك العديد من الأسماء التي حصلت على الجائزة وجميعهم من أفضل لاعبي العالم، سعيد بالجائزة في كل حال، وأهديها لجميع اللاعبين".

وأردف: "متفائل للغاية بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر، فنحن نملك جيل كبير ولديه طموح ويسعى لكتابة تاريخ لنفسه".

وأتم: "ليستر سيتي ومانشستر سيتي فريقين كبار وكل فريق يسعى لحصد لقب البريميرليج خاصة وأن الفارق لم يعد كبيرا في الدوري الإنجليزي، ولم يحسم الدوري حالياً فنحن نعتمد على التركيز في كل مواجهة، وأعتقد أن مكسب السيتي على ليستر أمر جيد لنا إلا أن الدوري مازال معلق".

وكان صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد فوز الريدز على فلامينجو في النهائي الذي أقيم على ستاد خليفة الدولي، بهدف دون رد.