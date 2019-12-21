نظر طعن حل حزب البناء والتنمية.. ومحاكمة 16 متهما بتنظيم «جبهة النصرة»



تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بإصدار محكمة النقض حكمها فى الطعن على إدراج رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية.

كانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، قضت بإدراج أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بمأمورية طرة، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة».

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

كما تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات فى محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة للمتهمين، إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، والانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة.

وتنظر دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يئول إليها.

يذكر أن الدائرة قررت فى أكتوبر الماضى، إعادة المرافعة فى طلب حل الحزب، بعدما تغير تشكيل هيئة المحكمة، حيث كانت المحكمة بتشكيلها السابق برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق، قد حددت أكثر من جلسة للنطق بالحكم فى الطلب، وظلت تمد أجل النطق بالحكم فيه، إلى أن انتهى العام القضائى الماضى وتغير تشكيل الدائرة بالكامل، ومن ثم فقد قررت المحكمة بتشكيلها الجديد إعادة الطعن للمرافعة؛ نظرا لأنها لم يتسنى لها سماع أى مرافعات بشأنه أو تكوين عقيدة فيه.