الأرق ومتاعب النوم قد تقود للألزهايمر

نشرت الدورية العلمية the Journal Sicience advances هذا الأسبوع نتائج دراسة مهمة قد تلقى ضوءا جديدا على مرض خرف الشيخوخة أو الألزهايمر.

الدراسة الكندية التى تم نشر نتائجها تشير إلى أن من يعانون من مشاكل النوم خاصة الأرق والنوم المنقطع هم أكثر عرضة للإصابة بالألزهايمر.

وأن أصحاب الليالى البيضاء التى ينقطع فيها نومهم ولا يحصلون على قدر كاف منه إنما يعانون من متاعب الذاكرة وربما الألزهايمر نتيجة تأثر خلايا المناعة فى مخ الإنسان.

تؤكد الدراسة أيضا أن من ينالون قسطا وافيا من النوم إنما يدعمون خلايا المخ لتبقى فى حالة شباب دائم ولا تهزم بسرعة أو تموت لتبدأ معاناة الإنسان مع انحسار المدارك المعرفية.