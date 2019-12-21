الأرصاد تحذر المواطنين من الشبورة المائية

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة، خلال الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل، وخاصة على الطرق السريعة القريبة من المزروعات.

وناشدت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، المواطنين باتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور، والقيادة بهدوء؛ تجنبًا للحوادث، مشيرة إلى وصول الشبورة خلال اليومين الماضيين إلى حد الضباب على بعض الطرق.

وتوقعت استمرار تكون الشبورة المائية حتى يوم الاثنين المقبل؛ وذلك بسبب ما وصفته بالاستقرار الكبير في الأحوال الجوية.