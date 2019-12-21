تقرير: البنوك الهندية قد تطلب من العملاء والمودعين تسجيل «الديانة»

توقع تقرير إخباري، اليوم السبت، أن تطلب البنوك الهندية من العملاء والمودعين لديها تسجيل دياناتهم.

وذكرت صحيفة " تايمز أوف إنديا" إن ديانة العميل أو المودع ستكون مطلوبة، بعدما أدخل البنك المركزي الهندي تعديلات على قانون البنوك، من شأنها أن تسمح لأشخاص منتقين من المهاجرين في البلاد بفتح حسابات بنكية وتملك عقارات.

ووفق تعديلات ضوابط إدارة النقد الأجنبي، يستفيد المهاجرون (غير الشرعيين) إلى الهند من الهندوس والسيخ والبوذييين والمسيحيين والبارسيين، وآخرين "من غير المسلمين"، من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، من هذه التعديلات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" عن التقرير.

وتستبعد هذه التعديلات المهاجرين المسلمين من الدول الثلاث، وأيضا الملحدين وآخرين من دول ومناطق مجاورة، مثل ميانمار وسريلانكا وإقليم التبت.

وتماثل هذه التغيرات تعديلات على "قانون المواطنة" الذي أقرته الهند مؤخرا للسماح للمهاجرين(غير الشرعيين) إلى البلاد، من غير المسلمين، من الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.

وأدى قانون الجنسية الجديد إلى خروج مظاهرات حاشدة في أنحاء شتى من البلاد شابتها أعمال عنف.