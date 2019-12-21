طلب إحاطة بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحا: تؤكد غياب الرقابة

تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خالد أبو طالب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والكهرباء، بشأن أعمدة الإنارة المضاءة صباحا في مختلف شوارع وأحياء القاهرة الكبرى والمحافظات، وسط ما اعتبره "تراخي" من المسؤولين المعينيين.

وقال أبو طالب في طلبه، إن هذه الظاهرة تدل على غياب الرقابة الإشرافية من المسؤولين على مرؤوسيهم، وليس هناك أي متابعة ميدانية، في الوقت الذي تشدد فيه القيادة السياسية على ضرورة ترشيد الاستهلاك والنفقات والحفاظ على مصادر الطاقة، وهناك تكليفات صريحة واضحة من رئيس الجمهورية إلى المحافظين بالحفاظ على مواردهم وتعظيمها.

وأشار إلى أن ما نراه هو بمثابة إهدار للمال العام قبل أن يكون إهدارًا لموارد الطاقة، وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المواطنين العاجزين عن سداد فواتير الاستهلاك، وتحث فيه على ضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي.