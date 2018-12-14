تعرف على سجل المباريات النهائية لكأس العالم للأندية قبل لقاء ليفربول وفلامنجو

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تتجه أنظار العالم هذا المساء لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب ليفربول في مباراة نصف النهائي على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف، فيما تغلب فلامنجو على الهلال السعودي في الدور ذاته بثلاثة أهداف لهدف.

2000 كورينثيانز البرازيلي × فاسكو داجاما البرازيلي 0 / 0 (4 / 3)

2005 ساو باولو البرازيلي × ليفربول الإنجليزي 1 / صفر

2006 انترناسيونال البرازيلي × برشلونة الأسباني 1 / صفر

2007 ميلان الإيطالي × بوكا جونيورز الأرجنتيني 4 / 2

2008 مانشستر الإنجليزي × ليجا دي كويتو الإكوادوري 1 / صفر

2009 برشلونة الأسباني × استوديانتس الأرجنتيني 2 / 1 (بعد وقت إضافي)

2010 انتر ميلان الإيطالي × مازيمبي الكونغولي 3/ صفر

2011 برشلونة الإسباني × سانتوس البرازيلي 4 / صفر

2012 كورينثيانز البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي 1 / صفر

2013 بايرن ميونيخ الألماني × الرجاء البيضاوي المغربي 2 / صفر

2014 ريال مدريد الإسباني × سان لورنزو الأرجنتيني 2 / صفر

2015 برشلونة الإسباني × ريفر بليت الأرجنتيني 3 / صفر

2016 ريال مدريد الأسباني × كاشيما أنتلرز الياباني 4 / 2 (وقت إضافي)

2017 ريال مدريد الإسباني × جريميو البرازيلي 1 / صفر

2018 ريال مدريد الإسباني × العين الإماراتي 4 / 1

2019 ليفربول الإنجليزي × فلامنجو البرازيلي -