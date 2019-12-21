جولة تفقدية لمحافظ قنا لموقع مشروع تطوير جزيرة الدوم وقناطر نجع حمادى الجديدة

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الموقع المقترح لمشروع تطوير وتنمية جزيرة الدوم بمركز أبو تشت وقناطر نجع حمادى الجديدة، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح محافظ قنا أن جزيرة الدوم تقع على مساحة 240 فدانا، وجار إعداد المخطط العام للجزيرة كمركز سياحي علاجي متخصص في السياحة العلاجية والترفيهية ومركزا للسياحة العابرة لربطها بمحافظة البحر الأحمر، حيث السياحة الترفيهية ومحافظتى الأقصر وأسوان.



وأكد أن الجزيرة مؤهلة لتكون واحدة من المواقع المناسبة للسياحة البيئية والعلاجية نظرا لخصوصية الموقع وبعدها عن مناطق التلوث بالإضافة إلى إطلالة الجزيرة على النيل.



وأكد أن المشروع سيساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة مناسبة لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للمقومات المكانية والاقتصادية والتنموية للموقع وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في النطاق المحيط بالمشروع.



كما تفقد المحافظ قناطر نجع حمادى الجديدة والتي تقع على بعد 3.5 كيلو متر خلف القناطر القديمة وتضم المحطة 4 وحدات تولـيد كهرباء نظيفة بطاقة 64 ميجاوات وتوفير نحو 13 مليون دولار سنويا قيمة الوقود اللازم لتوليد نفس الطاقة من المحطات الحرارية.



كما تضم القناطر هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة لتتمكن السفن والمركبات من المرور بالإضافة إلى كوبري للربط بين ضفتي نهر النيل.



وتابع الداودى نظام التأمين الكامل للمشروع من خلال 174 كاميرا مراقبة منها 34 متحركة تغطي كافة مناطق المشروع حيث تسهل منظومة المراقبة عمليات المتابعة الدقيقة على مدار الساعة بالإضافة إلى وجود فريق عمل على مستوى عالٍ من التدريب والكفاءة.