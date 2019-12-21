متظاهرون ألمان يحولون دون مرور مسيرة لليمينيين في «سكسونيا السفلى»

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نجح ما يقرب من 600 متظاهر فى الحيلولة دون مرور مسيرة لأنصار الحزب القومي الألماني اليميني المتطرف بشوارع مدينة إشده الواقعة بولاية سكسونيا السفلى غربي البلاد.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن المتظاهرين أغلقوا الشارع المؤدي من إحدى المناطق الزراعية إلى المكان الذي أرادوا تنظيم مسيرتهم منه.

واضطر أنصار الحزب اليميني وعددهم عشرة أشخاص تقريبا إلى التخلي عن محاولتهم النزول بسيارة تحمل مكبرا للصوت والمرور من المنطقة الزراعية .

وقالت الشرطة إن الوضع ظل سلميا، وقال متحدث باسم المظاهرة إن حوالي 40 يمينيا تجمعوا هناك للاحتفال بالتحول الشتوي للشمس.

دعت جمعية "شبكة زودهايده لمكافحة التطرف اليميني" إلى هذه المظاهرة .