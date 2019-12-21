 خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بالتقصير في التحقيق بشأن اغتياله - بوابة الشروق
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خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بالتقصير في التحقيق بشأن اغتياله

د ب أ
نشر فى : السبت 21 ديسمبر 2019 - 10:27 ص | آخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 10:27 ص

اتهمت خطيبة الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، الولايات المتحدة بالتقصير الشديد في التعامل مع واقعة اغتيال خطيبها.

وقالت خديجة جانكيز في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "رد فعل ترامب كسر قلبي... الحكومة الأمريكية كان أمامها فرصة للدفاع عن القيم التي تقوم عليها أمريكا، وهى حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكنها فضلت الصمت بدلا من ذلك، وساعدت في طمس العملية".

يُذكر أن خاشقجي كان يقيم في الولايات المتحدة، وقُتل في أكتوبر عام 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك عندما دخل القنصلية للحصول على أوراق ضرورية لزواجه.

ويرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم التحقيق في الواقعة على نحو عميق، وقال في يونيو الماضي، إن السعودية شريك تجاري مهم للولايات المتحدة، مضيفا أنه إذا لم تُجر واشنطن صفقات مع الرياض، سيقوم بذلك الروس أو الصينيون.

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