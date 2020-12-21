كولومبيا تعيد فرض قيود لاحتواء فيروس كورونا

أصدر مسؤولون في كولومبيا، اليوم الاثنين، أوامر بإعادة فرض قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس ما قبل فترة عيد الميلاد.



وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قد أعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، عقب رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا، مما اضطر السلطات البريطانية لفرض إجراءات مشددة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس القول إنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في كولومبيا، سوف يتم فرض حظر التجوال في بعض المدن للحد من التجمعات أثناء عيد الميلاد، التي يمكن أن تتسبب في انتشار الفيروس.



وتمثل الإجراءات عودة جزئية لإجراءات الاغلاق الصارمة التي جرى فرضها في كولومبيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 50 مليون نسمة، في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس.



وقد سجلت كولومبيا نحو 40 ألفا و 500 حالة وفاة بالفيروس، وأكثر من 5ر1 مليون حالة إصابة، لتصبح بذلك ثالث أكبر دولة تسجيلا لحالات الاصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.



وقالت عمدة بوجوتا كلاوديا لوبيز، إنه ابتداء من الغد الاثنين سوف يُسمح لفرد واحد من أي أسرة التواجد في المحال.



وأضافت في مقطع فيديو على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" أعلم أن هذا كان عاما صعبا، أعلم أنه كانت هناك تضحيات".



وأضافت: "ولكن هذا ليس وقت التراخي".



وقالت الحكومة الجمعة الماضية إنها وقعت اتفاقات مع شركات أدوية للحصول على 40 مليون جرعة من اللقاحات، حيث تعتزم البدء في حملة لقاح في فبراير المقبل.