وزير خارجية ألمانيا يحث الاتحاد الأوروبي على رد فعل مشترك تجاه سلالة كورونا الجديدة

عقب اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في بريطانيا، حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاتحاد الأوروبي على رد فعل مشترك.

وأشار الوزير، اليوم الاثنين، إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد في بروكسل اليوم، قائلا: "سننظر في الخطوات التالية، لا سيما كيفية التنسيق على نحو وثيق للإجراءات لما بعد 31 ديسمبر مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي"، مضيفا أنه من المنتظر أن تحول هذه الإجراءات دون حظر السفر عبر الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتحدث ماس عن "تقييم مخاطر متغير على نحو جوهري" في بريطانيا، قائلا: "في النهاية، ليس لدينا أي معلومات نهائية لإجراء تقييم نهائي، لكن علينا توخي الحذر".

وتم اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس في بريطانيا، والتي - وفقا للنتائج الأولية التي توصل إليها علماء بريطانيون - يمكن أن تكون معدية بنسبة تصل إلى 70% أكثر من الشكل المعروف سابقا.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم وجود دليل على أن اللقاحات ضد الطفرة ستكون أقل فعالية. وينتشر هذا النوع من الفيروس بسرعة، خاصة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وللحماية من السلالة الجديدة، لم يعد يُسمح للطائرات القادمة من بريطانيا بالهبوط في ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين حتى 31 ديسمبر الجاري، وأمرت وزارة النقل الألمانية بذلك أمس الأحد.

ويتسثنى من القرار طائرات الشحن البحتة. كما فرضت عدة دول أوروبية أخرى حظرا على هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا أو أغلقت الحدود معها أمس.