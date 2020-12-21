 وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح فايزر قد يكون فعالا ضد سلالة كورونا الجديدة - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح فايزر قد يكون فعالا ضد سلالة كورونا الجديدة

لقاح فايزر - ارشيفية
لقاح فايزر - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:46 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 7:46 م
ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه من المرجح أن يكون اللقاح الذي طورته فايزر وبيونتيك فعال أيضا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تسببت في تعليق عشرات الدول رحلاتها من وإلى بريطانيا.

وقال ماركو كافاليري، رئيس هيئة التهديدات الصحية البيولوجية وإستراتيجيات اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية: "من المرجح للغاية أن اللقاح سوف يحمي أيضا ضد النوع الجديد".  

وفي معرض الإقرار بأن الوكالة ليس لديها دليل بعد فيما يتعلق بالسلالة الجديدة، ولد اللقاح أجساما مضادة تقوم بمحايدة أنواع مختلفة مع التحور.

وأضاف: "بالنسبة للوقت الحالي، لسنا قلقين للغاية".

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