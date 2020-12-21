القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية تطلقان دراسة الثورة الصناعية الرابعة

سعفان: الدولة تعمل جاهدة علي مواكبة التغيرات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، دراسة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر.

وأكد سعفان، ضرورة التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري والسعي لتصميم برامج وتنفيذ أنشطة لاكتساب المهارات المستقبلية المطلوبة وفقا لمتطلبات التطور التكنولوجى، وما يتناسب منها مع طبيعة وظروف سوق العمل المصرى.

وأوضح أن الوزارة تسعى للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتمشيا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

وقال: "من هنا ارتأت الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد في عمليات التحول الرقمي في صورة متكاملة، فشكلت لجنة وطنية لدراسة نتائج تقرير مستقبل الوظائف 2018 مع ممثلي الوزارات المعنية استمرت اجتماعاتها لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها التغيرات التي طرأت على شكل الوظائف الواردة بالتقرير من اندثار بعضها فى سوق العمل".

وأوضح سعفان أن التحدي الأكبر يكمن في عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ومن هنا استهدفت استراتيجية مستقبل الوظائف وضع نظرية للتغيير تضمن تحقيق رؤية المستقبل للوظائف الجديدة تشمل إعداد مشروع قومى.

وأكد الوزير أن الدولة تعمل جاهدة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يستلزم إعداد جيل يتسلح بمهارات وقدرات معرفية تكنولوجية علمية وعملية فائقة، تمكنه من المساهمة في تعزيز البنية التقنية والرقمية المتطورة في الدولة والمساهمة في تحقيق أن تكون دولة مصر في مصاف أكثر الدول تقدما.

وفي نفس السياق أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن العلاقة الطيبة التى تجمع المكتب مع الوزارة منذ العديد من السنوات، تم خلالها الاتفاق على العديد من المشروعات التى تخدم سوق العمل المصري وتؤثر على معطياته، واليوم سيتم الحديث عن الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتى جاءت فكرتها من خلال العديد من اللقاءات التى تم تنظيمها مع وزارة القوى العاملة منذ عام 2019.

وأشار أوشلان إلى اهتمام المنظمة بالعمل ومستقبله في مصر، وظهر ذلك جليا في احتفالية المئوية التى نظمتها المنظمة على أرض مصر في العام السابق، وساهمت الجائحة التى يمر بها العالم الآن من انتشار فيروس كورونا المستجد في فترة تعطل مختلف القطاعات، بالسماح لمناقشة القضايا المرتبطة بالثورة الصناعية، وتطوير برامج جديدة تستجيب لاحتياجات الشركات العاملة بالقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، تستهدف تلك البرامج العمل مع فئات معينة منها الشباب والمرأة.

ونوه "أوشلان" إلى أن هناك مشروع تبنته الأمم المتحدة معني بالعمل مع التعليم العالي ودعم المرأة وتمكينها، والأثر الذى يحققه التقدم التكنولوجي على سوق العمل المصري، وخلق وظائف مستحدثة، تحتم علينا دراسة تلك المتغيرات ، وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة.