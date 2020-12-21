فيردي تدعو إلى إضرابات في أمازون بمدن ألمانية حتى الكريسماس

دعت نقابة "فيردي" الألمانية العمالية موظفي شركة "أمازون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت إلى الإضراب عن العمل لعدة أيام.

وأعلنت النقابة اليوم الاثنين، أنها تدعو الموظفين في ستة مواقع إلى الإضراب عن العمل اعتبارا من ليلة الاثنين حتى 24 ديسمبر الجاري بهدف الضغط على الشركة للاعتراف بالاتفاقيات الجماعية لأعمال البيع بالتجزئة وتجارة الشحن، وكذلك إبرام اتفاقية جماعية لضمان العمل في أجواء جيدة وصحية.

ومن المنتظر أن يشمل الإضراب مدن فيرنه وراينبرج ولايبتسيج وكوبلنتس وموقعين في منطقة باد هيرسفيلد.

وكانت "أمازون" تصرح دائما في إضرابات مماثلة، بأن العملاء لن يشعروا بأي تأثير لهذه الإضرابات، مؤكدة أن الطرود ستصل في الوقت المحدد، موضحة أن غالبية الموظفين تتولى رعاية طلبات العملاء كالمعتاد.