 التعليم: 96% نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي - بوابة الشروق
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التعليم: 96% نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:18 ص

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الخامس والأخير التدريبي للصف الاول الثانوي، والتي بلغت 94%؜ نسبة الحضور في اليوم الخامس للامتحان التدريبي.

وأضاف شوقي، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء ٥٥٤،٠٥٧ طالبا، والتاريخ ٦١١،٥١٤ طالبا، الكيمياء (اللغة الفرنسية) ١،٨٢١ طالبا، الكيمياء (اللغة الإنجليزية) ٥٦،٠٨٦ طالبا، ومجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح ١،٢٢٣،٤٧٨ امتحانا إلكترونيا، وإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.

وقال إن نسبة الحضور العامة في الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي بلغ 96%.


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