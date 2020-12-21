أوكرانيا تسجل 6545 إصابة جديدة و80 وفاة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 970 ألفا و993 حالة.

وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة ب"كوفيد-19" تشمل 292 طفلا و236 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 80 حالة وفاة، فيما تماثل 5106 أشخاص للشفاء، وانتقل 1766 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها أوديسا، ثم دنيبروبتروفسك وزابوريزهيا.