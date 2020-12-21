وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأستراليا يتعهدان بدفع التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سو ووك، اليوم الاثنين، مع نظيرته الاسترالية ليندا رينولدز - خلال محادثات هاتفية - سبل دفع التبادلات والتعاون بين البلدين في مجال الدفاع والصناعات ذات الصلة.

وذكرت وزارة الدفاع في سول - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - إن سو ووك أعرب خلال حديثه مع رينولدز عن امتنانه لقدامى المحاربين الأستراليين الذي شاركوا في الحرب الكورية، كما أعرب عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية، حيث يصادف العام المقبل الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي إشارة إلى أن البلدين واصلا التعاون على الرغم من وضع جائحة فيروس كورونا المستجد، توقع الوزيران الحصول على فرص متنوعة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وجها لوجه في العام المقبل، وفقا للوزارة.

وأفاد مسئولون بأنه من المخطط أن تستضيف كوريا الجنوبية في عام 2021 مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام .. ومن المتوقع أن يعقد الحدث في أبريل على الرغم من أنه من الممكن تأجيله إلى نهاية العام المقبل بسبب الجائحة.. كما تخطط سول وكانبرا لعقد الدورة الخامسة من محادثات وزيري الدفاع والخارجية العام المقبل.

وأضافت الدفاع الكورية في بيانها: "إن رينولدز أكدت أن بلادها تنظر بإيجابية في الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام، وستساهم بشكل استباقي في الاجتماع الناجح".