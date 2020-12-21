23 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، قائمة فريقه التي ستواجه طلائع الجيش المقررة غدا الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة 23 لاعبا كالتالي: "محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل وأحمد عادل "ميسي".
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
ويتطلع مصر المقاصة إلى حصد نقاطه الأولى في الموسم، حيث خسر أول مباراتين أمام الأهلي 1 / 3 وإنبي صفر / 1 ، بينما تعادل طلائع الجيش مع الجونة 1 / 1 ثم خسر أمام أسوان 1 / 2 .