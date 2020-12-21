23 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، قائمة فريقه التي ستواجه طلائع الجيش المقررة غدا الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 23 لاعبا كالتالي: "محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل وأحمد عادل "ميسي".

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويتطلع مصر المقاصة إلى حصد نقاطه الأولى في الموسم، حيث خسر أول مباراتين أمام الأهلي 1 / 3 وإنبي صفر / 1 ، بينما تعادل طلائع الجيش مع الجونة 1 / 1 ثم خسر أمام أسوان 1 / 2 .