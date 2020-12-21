قرر بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة الاساسية على القروض التي يبلغ مداها 5 سنوات عند مستوى 65ر4%.

يأتي هذا القرار ليبقي على سعر الفائدة على القروض الخمسية للشهر الثامن على التوالي.

كان بنك الشعب قد قرر في تشرين ثان/نوفمبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير وذلك للشهر السابع على التوالي، بعد أن كشفت البيانات الرسمية تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكر البنك أن الفائدة على القروض السنوية ستظل عند مستوى 85ر3% وعلى القروض الخمسية عند مستوى 65ر4%.

كانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي الصيني الفائدة على القروض الخمسية والسنوية في نيسان/أبريل الماضي، حيث تم خفض فائدة القروض السنوية بمقدار 20 نقطة أساس والقروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.

كان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 9ر4 % مقابل 2ر3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.