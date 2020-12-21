 فيديو.. رئيس الطائفة الإنجيلية: تزايد إصابات كورونا في الكنائس - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس الطائفة الإنجيلية: تزايد إصابات كورونا في الكنائس

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 3:40 ص

قال أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن بعض الكنائس تأثرت بالانتشار الملحوظ لفيروس كورونا، مشيرًا إلى تعليق العبادة والاحتفالات جميع أيام الأسبوع عدا الأحد.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن هناك تزايدًا في أعداد الإصابات بكورونا داخل الكنائس، خصوصًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وتابع: «طلبنا من رؤساء المذاهب بتعليق العبادة حتى للكنائس التي لديها مشكلة في يوم الأحد»، لافتًا إلى اقتصار احتفال الطائفة على رؤساء المذاهب واعضاء مجلس الإنجيل العام، مع تقديم الدعوة لرئيس الجمهورية.

وذكر أن عدد من سيحضرون الاحتفال الرئيسي يتراوح ما بين 30 و40 فردًا في كنيسة تستوعب 2000 شخص، مشيرا إلى تعليق العبادة أيام الأحد أيضًا حال الشعور بأي خطر.

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