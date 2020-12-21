تونس: مجلس وزراء الإسكان العرب حقق إنجازات مهمة في مجال العمل المشترك

أكد وزير الإسكان التونسي، كمال الدوخ، اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء الإسكان العرب حقق مكاسب وإنجازات مهمة في مجال العمل العربي المشترك.



وأضاف وزير الإسكان التونسي -في كلمته التي ألقاها خلال مجلس وزراء الإسكان العرب في اجتماعه 37، والمنعقد افتراضيًا بسبب جائحة "كورونا"- أن الاجتماع 37 يمكنه الخروج بقرارات تخدم المواطن العربي وخاصة الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل وتلبي احتياجاتهم السكنية، معلنًا رغبة تونس في استضافة المنتدى العربي السابع للإسكان والتنمية الحضرية سنة 2027.



وكان مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته 32 لسنة 2015 قد وافق على مقترح احتضان تونس للدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، كما وافق المجلس على أن تحتضن تونس مؤتمر الإسكان العربي السادس حول "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها".