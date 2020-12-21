مصطفى وزيري: 4 مناطق واعدة بالاكتشافات الأثرية في 2021

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، اليوم الاثنين، إن هناك أربع مناطق مصرية واعدة بالاكتشافات الأثرية خلال عام 2021.

وأضاف وزيري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم، إن تلك المناطق هي سقارة، والهرم، والمنيا، والأقصر.

وعبر عن سعادته لفوز الكشف الأثري الذي توصلت له البعثة الأثرية المصرية التي تعمل برئاسته في منطقة سقارة، بالمركز الأول ضمن قائمة مجلة الآثار الأمريكية بأهم 10 اكتشافات أثرية بالعالم خلال عام 2020.

وأشار إلى استمرار عمل بعثته في منطقة سقارة خلال العام الجديد، مؤكدا أن المنطقة ستظل واعدة بالمزيد من الاكتشافات الأثرية.

وكانت مجلة الآثار الأمريكية قد اختارت الكشف الأثري الذي توصلت له البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة، والذي تضمن العثور على مئة تابوت وعشرات التماثيل داخل ثلاثة أبيار أثرية يرجع تاريخها لـ2500 عام مضت، ليكون الاكتشاف الأول ضمن قائمة ضمت أهم 10 اكتشافات أثرية شهدها العالم خلال العام 2020.