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بالفيديو.. الرئيس الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

نور رشوان
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 10:38 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن منذ عدة أيام عن وصول أول شحنة من لقاح فايزر إلى إسرائيل.


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