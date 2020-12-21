عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يظهر تلقي الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن منذ عدة أيام عن وصول أول شحنة من لقاح فايزر إلى إسرائيل.