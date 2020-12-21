الصين: تطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا بحلول منتصف فبراير

قال ممثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شنغهاي تاو لينج، إن سلطات الصين تخطط لتطعيم 50 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 فبراير 2021.

وأضاف لينج، في حديث نقلته صحيفة "جيانكانج شيباو" اليوم، أن "الدفعة الأولى من التطعيم في الصين ستشمل 50 مليون شخص"، ذاكرا أنها ستنجز بحلول 15 فبراير المقبل، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وكان تسنج ييشين نائب رئيس اللجنة الحكومية للصحة العامة في الصين، أعلن أن الدفعة الأولى من التطعيم ستشمل في المقام الأول العاملين في مجال النقل بالبرادات، والرعاية الصحية، والنقل الدولي والمحلي، والمزارعين والعاملين في أسواق المأكولات البحرية، وكذلك كل من يتعرض لخطر العدوى بسبب العمل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تخطط لاستخدام 100 مليون جرعة من اللقاحات الوطنية، لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل العام القمري الجديد "عيد الربيع"، الذي سيحل ليلة 10-11 فبراير.