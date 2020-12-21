إسكتلندا تدعو جونسون لتمديد فترة «بريكست» الانتقالية على خلفية كورونا

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دعت الوزير الأول لإسكتلندا نيكولا ستارغون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتمديد الفترة الانتقالية التي تلي "بريكست" بسبب الحاجة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.

وكتبت ستارغون على "تويتر": "من الضروري الآن أن يسعى جونسون إلى اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست".

وأضافت: "السلالة الجديدة من الفيروس والآثار المختلفة المترتبة عليها، تعني أننا نواجه وضعا خطيرا للغاية، يتطلب اهتمامنا بنسبة 100%".

وتابعت: "من غير المعقول مضاعفة ذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.