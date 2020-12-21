شهد عام 2020، العديد من الأحداث البارزة، منها ما كان سببًا في تعرض دول لخسائر كبيرة، مثل فيروس كورونا الذي انتشر عالميًا، ومنها الذي كان غير متوقعًا.

وترصد "الشروق"، في هذا التقرير، الأحداث البارز خلال 2020:

• تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية

في بداية العام الجاري، أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بشكل رسمي قرارهما بالتنحي عن الواجبات الملكية، باعتبارهما أحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وأكد هاري أنه سيستقل ماديًا وسيقيم هو وزوجته بين أمريكا الشمالية وبريطانيا.

• إغلاق مدينة ووهان الصينية

في 25 يناير الماضي، اضطرت الصين لاتخاذ قرار غير مسبوق، وهو إغلاق مدينة ووهان الصينية- بؤرة وباء كوفيد-19، ما أثر على 11 مليون نسمة، وفي الأسبوع الأول من الحجر الصحي، عانت المدينة من نقص الغذاء واستقبلت المستشفيات عددا ضخما من مرضى الفيروس- بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

• موت كوبي في حادث تحطم مروحية

مات أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين كوبي براينت وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما وسبعة ركاب آخرين في حادث تحطم مروحية خاصة بكاليفورنيا، وذلك خلال السفر بظروف جوية سيئة.

• بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوروبي

انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا يناير الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من المدولات والاضطرابات السياسية، وهذا كان سببًا في إقامة الاحتفالات وبعض الاحتجاجات لمن رفضوا هذه الخطوة.

وعلق بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على هذه الخطوة، قائلًا: "إنها البداية وليست النهاية، في هذه اللحظة طلع الفجر وسترفع الستائر عن فصل جديد وتغيير وطني حقيقي".

• صانع نجوم هوليوود يُتهم بالاغتصاب

في فبراير الماضي، أدين المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، صانع العديد من النجوم، بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن تمت تبرئته من التهمة الثانية.

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• إعلان فيروس كورونا جائحة

في مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا وباءً بشكل رسمي وذلك بعد انتشاره في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأعرب تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقه من تدهور الأوضاع وعدم قدرة بعض الدول على تحمل تبعات انتشار الفيروس، الذي قتل حينها أكثر من 4300 شخصًا، وأصاب ما يفوق الـ121 ألف آخرين.

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• انخفاض مؤشر داو جونز

تعرضت الأسهم الأمريكية لهبوط شديد 16 مارس الماضي، وسط ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، ما تسبب في انخفاض مؤشر داو جونز "الخاص بأكبر الشركات الصناعية بأمريكا" بمقدار 2997 نقطة، وهذا هو أكبر انخفاض منذ عام 1987- وفقًا لصحيفة " نيويورك بوست" الأمريكية.

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• شائعات وفاة كيم جونج أون

أثار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التكهنات، أبريل الماضي، بعد اختفائه المفاجئ وغيابه عن فعاليات ذكرى جده كيم إيل سونغ، واعتقد الكثيرون أنه قد يكون مصابًا بفيروس كورونا أو ميت ولكن لا ترغب الدولة في إعلان ذلك، ولكن بعد 20 يومًا من الذكرى انتشرت صور له في الإعلام الحكومي وهو يقص الشريط في الفعاليات ولكن كذب العديد الصور، وأكد مسؤول كوري جنوبي أنها مزورة وأنه كان في غيبوبة.

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• الدبور الآسيوي يهاجم الولايات المتحدة

في واقعة هي الأولى من نوعها، هاجم الدبور الآسيوي العملاق، الولايات المتحدة، وظهر بكثرة في ولاية واشنطن، ما تسبب في حدوث حالة من الخوف، لأنه يمكن أن يدمر مستعمرات النحل في غضون ساعات فقط، وبذلك ستتضرر الزراعة، إضافة إلى أنه يتسبب في آلام مبرحة عند قرص الإنسان.

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• انفجار بيروت

انفجار بيروت الذي حدث نتيجة 2750 طنًا من نترات الأمونيوم المخزنة، أحزن الكثيرين حول العالم وتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل، وقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا وإصابة آلاف آخرين، ودمر عشرات المنازل.

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• فوز جو بايدن برئاسة أمريكا

استطاع جو بايدن أن يهزم الرئيس دونالد ترامب، ويصبح هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن حسمت ولاية بنسلفانيا المنافسة بينه وبين ترامب وسط الكثير من محاولات الأخيرة للبقاء في السلطة.

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