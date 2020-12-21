«لا ريبوبليكا» الإيطالية: السراج يقترح على حفتر اختيار رئيس وزراء جديد لليبيا

كشفت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أمس، تفاصيل جديدة حول «مقترح سياسى» قدمه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر عبر رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى ووزير خارجيته لويجى دى مايو خلال زيارتهما إلى بنغازى الأسبوع الماضى.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن السراج أبلغ إيطاليا وتركيا استعداده لتمديد ولايته، مقترحا تجميد المجلس الرئاسى، كما عرض إفساح المجال لرئيس وزراء جديد يختاره حفتر، وهو الاقتراح السياسى الذى قدمه كونتى ودى مايو إلى المشير حفتر.

ونوهت الصحيفة بأن السراج أعلن فى سبتمبر الماضى استعداده للاستقالة عندما يكون هناك رئيس جديد لمجلس رئاسى جديد، لكن لا يمكن التوصل إلى اتفاق لعدة أسباب: ليس فقط بسبب معارضة حفتر ولكن أيضا بسبب التنافس الداخلى فى الشرق والغرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسى إيطالى قوله إن هذا الاقتراح له أيضا عدة عيوب الأول هو من الذى سوف يسميه حفتر لأنه يعرف جيدا أنه إذا كان المرشح من الشرق قويا، فسيصبح على الفور منافسا محتملا له، وإذا كان ضعيفا جدا فسوف يكون رهينة لعبة «أمراء الحرب» و«سياسة طرابلس»، على حد تعبيره.

واعتبرت الصحيفة الإيطالية أن فكرة نقل رئيس وزراء من الشرق إلى طرابلس دون اتفاق شامل قوى سيكون نتيجته «حياة صعبة جدا».