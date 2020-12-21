عطية يفتتح ملتقى الاستثمار في أسوان 2020

افتتح أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، ملتقى "الاستثمار في أسوان 2020"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ورؤساء وممثلى الشركات والهيئات الاقتصادية والجمعيات والوزرات المعنية.



وأعلن محافظ أسوان، هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة، مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضاً التنوع فى مصادر الطاقة.



وقال إن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال هذا الملتقى، تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي بأسعار مخفضة لتكون بمثابة رسوم رمزية للمتر في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه؛ لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الاقتصادي بالمحافظة مما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب الأسوانى.



وأوضح عطية أن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضي صناعية مخفضة لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وهو الذى يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية، وأيضاً المناطق الاستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، مشيراًَ إلى قرب افتتاح 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي باستثمارات 20 مليون جنيه، ويتواكب ذلك مع سعى المحافظة الجاد لتقنين أوضاع العديد من المصانع الأخرى، علاوة على التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق امتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانا لإنشاء مصانع جديدة تحقق الاستفادة المثلى للمزايا النسبية التى تتمتع بها هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الاستثمارية.



وبعث المحافظ رسالة اطمئنان لكل مستثمر طموح وجاد بأن إقامة أى مشروع استثمارى فى أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه فى ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات وقرب منافذ التصدير، بجانب الاستفادة من الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية، علاوة على توافر مصادر الطاقة، وتوافر العامل البشرى بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل.



وشدد المحافظ على الدور الحيوى للهيئة العامة للاستثمار فى دفع الجهود لإطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية بتهيئة المناخ ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم.



وفي السياق ذاته.. شهدت فعاليات الملتقى عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية بأسوان، وكذا منها الفرص الجاهزة للطرح والإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى رأسها طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بمساحة 200 فدان من إجمالى المساحة المخصصة للمنطقة 5115 فدانا، بجانب إقامة قرية سياحية على مساحة 100 ألف متر2 ، وفندق سياحي 5 نجوم بمساحة 7500 متر2، وأيضاً مركز طبي عالمي للنقاهة والاستشفاء للسياحة العلاجية 30 ألف متر2، وكذا إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة 4.5 أفدنة، بالإضافة إلى طرح إقامة مشروعات إنشاء محاجر بيطرية ومجازر آلية للدواجن بمدينة أبو سمبل السياحية بمساحة 50.68 فدان، فضلا عن طرح مشروع إقامة منتجع ترفيهي وحديقة حيوان أفريكانو بارك بالحديقة الاستوائية على مساحة 85 فدانا، وأخيراً طرح مشروع الجراجات الذكية SMART PARKING بمساحات تتراوح ما بين 220 م2 إلى 600 م2 بمواقع متميزة في وسط مدينة أسوان لتوفير أماكن لتوقف السيارات للقضاء على الأختناقات المرورية.



وفى نهاية الملتقى، فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرين، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.