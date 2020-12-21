يرى رضا شحاتة المدير الفني للجونة، أن فريقه كان يعاني من الضغوطات قبل لقاء الإسماعيلي في الدوري.
وحقق الجونة فوزا مهما على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي استضافه ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "دخلنا المباراة ونعاني من الضغوط بسبب نتائج المباريات الماضية".
وأضاف: "ولكن لاعبي الجونة لديهم العزيمة والقدرات التي تمنحهم الفوز في أي وقت وهو ما تحقق خلال المباراة ذاتها التي حسمها الفريق بهدفين مقابل هدف".
وأكمل:" تأخرنا بهدف أمام الإسماعيلي ولكن لاعبينا تحرروا من الضغوط ونجحوا في العودة ثم حققوا الفوز وهذا هو ما نسعي إليه..نلعب دوماً لأجل الفوز في جميع المباريات".
وأكمل:" جميع لاعبي الجونة قاموا بدورهم ولا يمكن تمييز لاعب دون غيره ولكن التغييرات التي أجريناها خلال المباراة صنعت الفارق".
وأتم:" كرة القدم تعطي دوماً لمن يجتهد ويثابر ويلعب بتركيز، نسعي لجمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول للدوري المصري".