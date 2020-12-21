السعودية تنفي تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور

نفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة.



وقالت الوزارة "لم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس".



ودعت إلى التواصل مع وزارة الصحة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.



وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ.



وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الاثنين أن القيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة الفيروس، مشيرا إلى أن سرعة انتشار الفيروس تحت الدراسة حاليا.



وأضاف أن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال.



وقررت المملكة أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا في عدد من الدول.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6131 حالة وفاة.