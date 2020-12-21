حذر وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الاثنين، من حالة "فوضى خطيرة"، جراء قرار فرنسا وقف جميع قنوات السفر مع بريطانيا لمدة 48 ساعة والذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأحد، بينما تتأهب السلطات البريطانية لوجود أميال من طوابير الشاحنات وحدوث حالة من الفوضى في التنقل عبر مقاطعة كنت البريطانية.

وقال شابس في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "بعد إعلان الحكومة الفرنسية أنها لن تقبل أي مسافرين يصلون من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة قادمة، نطلب من عامة الناس وخاصة شركات الشحن عدم السفر إلى موانئ كنت أو الطرق الأخرى إلى فرنسا".

وقالت وزارة النقل البريطانية إن مطار مانستون في كنت، يتم إعداده لاستيعاب أكثر من 4 آلاف شاحنة، كإجراء لتخفيف الازدحام. ومع ذلك نصحت الوزارة شركات النقل بتجنب السفر إلى موانئ كنت حتى إشعار آخر.

من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير سيرأس اجتماعا اليوم الاثنين سيتناول "التدفق المستمر للشحن من وإلى بريطانيا"، وسط اضطراب كبير متوقع في الموانئ في الجنوب الشرقي.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا مشابها، اليوم أيضا، لتنسيق استجابته للمخاوف بشأن سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا بعد أن حظرت دول في جميع أنحاء القارة وصول الرحلات الجوية إلى بريطانيا.