كلوسترمان يعود إلى صفوف لايبزج بعد التعافي من جراحة في الركبة

كشف جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزج اليوم الاثنين أن المدافع الألماني لوكاس كلوسترمان سيعود إلى صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام أوجسبورج غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد تعافيه من عملية جراحية في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر الماضي.

وقال ناجلزمان اليوم الاثنين إن كلوسترمان سيكون ضمن قائمة الفريق في مباراة الغد، لكنه لم يحسم قراره بشأن الدفع به للعب.

وأضاف ناجلزمان إنه يأمل في أن يسجل الفريق مبكرا ويحقق الفوز في آخر مباراة يخوضها قبل فترة احتفالات الكريسماس.

وقال ناجلزمان :"أوجسبورج لم يحقق الفوز في أي مباراة تأخر خلالها بهدف في هذا الموسم. لذلك فالتقدم سيكون مهما."

وأضاف :"نرغب في إنجاز المهمة دون خوض وقت إضافي أو ضربات جزاء، وأن نكتب نهاية جيدة لمشوارنا هذا العام."