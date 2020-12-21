أرباح 10 مليارديرات بالعالم تصل إلى 450 مليار دولار خلال جائحة كورونا

بلغت حصيلة ما جمعه 10 مليارديرات في الـ10 أشهر الماضية خلال الجائحة، 450 مليار دولار في ظل أزمة أفقرت الكثيرين وقضت على عدد كبير من الشركات الصغيرة.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن فرانك كلامنتاى مدير جمعية العدل الضريبي الأمريكية القائمة بالتقرير، أن أرباح أولئك المليارديرات تتمكن كل منهم، من إعطاء كل مقيم في أمريكا 3000 دولار في شكل إعانات ومع ذلك فستبقى الأشهر الماضية أكثر ربحا لأولئك المليارديرات من السنين التي سبقتها.

ويقول لوكر هارلهيد مدير مركز هاى باي الأمريكي، إن حجم أرباح الـ10 مليارديرات خلال الجائحة يتخطى الـ283 مليار جنيه إسترليني أنفقتها بريطانيا لحماية 66 مليونا من مواطنيها من الجائحة وتبعاتها.

وتصدر جيف بيزوز مؤسس شركة أمازون التي زاد الإقبال عليها بأيام الحجر المنزلي القائمة، إذ نمت ثروته بـ70 مليار دولار بمعدل 60% لتبلغ 186 مليار دولار، بينما زادت أرباح أسهم الشركة التي يملك بيزوس 11% منها بـ90% خلال أشهر الجائحة.

وتلاها بيزوس في الترتيب إيلون موسك مؤسس شركة تسلا والذي زاد الإقبال على سياراته الكهربائية بعد تردد أقوال بميل الحكومات لها بدلا من سيارات الوقود بعد الجائحة لتنمو ثروة موسك من 25 لـ153 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الماضية وليتضاعف حجم أرباح شركته التي لنسبة كبيرة منها بـ7 مرات.

وأما أثري رجل أوروبي برنار أرنو فقد ارتفعت ثروته خلال الجائحة من 69 لـ148 مليار دولار، إذ حققت مجموعته التجارية لويس فينتون أرباح هائلة.

وجاء بالترتيب الرابع بيلغيتس مؤسس مايكرو سوفت والذي ربح 20 مليار دولار فقط أيام الجائحة، بينما أشتهر عنه بتلك الفترة مساهماته وتبرعاته للمتضررين من الجائحة.

وتضمنت القائم مارك زوكر بيرغ مؤسس فيس بوك، والذي نمت ثروته بـ80% خلال الجائحة، بينما ربح كل من لارى إيلسون مؤسس أوريكال ولاري بيج وسيرغي براين من جوجل 50% لكل منهم، بينما زادت ثروة أمانسيو أورتيغا مؤسس إنديتيكس بـ47%.