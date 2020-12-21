تتجه الحكومة العراقية لشراء 1,5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد_ 19).



ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام عراقية أن وزارة الصحة العراقية أكدت اليوم الاثنين أنها اتفقت مع شركة "فايزر" على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا.



وكشفت الوزارة أن اللقاح، الذي طورته فايزر مع شركة "بيونتيك"، سيصل إلى العراق في مطلع العام المقبل.



وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، قال يوم الأربعاء الماضي، إن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع شركة "فايزر" للمساعدة في زيادة طاقتها الإنتاجية للقاح "كوفيد 19" بعد شكوى الشركة من تحديات في الإنتاج.



وأضاف عازار في إفادة صحفية: "لقد تم إبلاغنا أخيرا من قبلهم بالتحديات المختلفة التي قد يواجهونها في التصنيع، وسوف نضمن تقديم الدعم الكامل لضمان قدرتهم على الإنتاج للشعب الأمريكي من خلال أي آلية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".



ولم يحدد المسؤولون ما هي تحديات التصنيع المشار إليها، لكنهم قالوا إنهم على دراية بمواد التصنيع والمعدات اللازمة لصنع اللقاحات بناء على عملهم مع شركات الأدوية الأخرى.