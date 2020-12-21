الآثار: إعلان التحالف الفائز لتشغيل خدمات المتحف الكبير قريبا

اجتمعت لجنة الخبراء المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3211 لسنة 2019، اليوم الأحد، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعضوية كل من الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي أستاذ المحاسبة بجامعة النيل، والدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

وشارك بالاجتماع الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وكذلك أعضاء التحالف القائم على إعداد وثائق ومستندات الطرح الدولية (PWC-Lord-Hill).

وقال الدكتور الطيب إن الاجتماع، الذي شارك به خالد العناني وزير السياحة والآثار، يعتبر الأخير بالنسبة للجنة، حيث تم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها في عملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، تميهدًا للإعلان عن التحالف الفائز قريبًا، والتي يعقبها إبرام التعاقد مع التحالف الفائز بتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.