الجارديان: جونسون يواجه ضغوطًا شديدة لفرض إغلاق وطني جديد

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواجه ضغوطًا شديدة لفرض إغلاق وطني آخر في غضون أيام، حيث حظرت أكثر من 40 دولة وصول الوافدين من المملكة المتحدة في محاولة لمنع نوع جديد سريع الانتشار من فيروس كورونا.



وحذر مستشارون علميون في الحكومة البريطانية، من أن التأخير قد يكلف عشرات الآلاف من الأرواح، ويزيد من خطورة وقوع كارثة اقتصادية وبشرية واجتماعية مع انتشار السلالة الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.



وسعى جونسون لطمأنة قادة العالم بأن بريطانيا قد استجابت بسرعة لظهور السلالة الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت،

حيث قال: "آمل أن يرى الجميع أنه بمجرد إطلاعنا كحكومة على سرعة انتقال هذه السلالة الجديدة، قدمنا ​​جميع المعلومات الضرورية إلى منظمة الصحة العالمية، وقد اتخذنا إجراءات فورية وحاسمة في اليوم التالي للحد من انتشار المتغير داخل المملكة المتحدة".



وأوضح جونسون، أن التأخير في الشحن عبر القنوات أثر على نسبة صغيرة من المواد الغذائية التي تدخل المملكة المتحدة، وقال: "كما قالت المتاجر البريطانية، فإن سلاسل التوريد الخاصة بها قوية ومتينة، لذا يمكن للجميع الاستمرار في التسوق بشكل طبيعي". ومع ذلك، أبلغ بعض المتسوقين عن وجود قوائم انتظار ورفوف فارغة في محلات السوبر ماركت.